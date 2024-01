Ancora lotta ai camper: divieto assoluto di bivacco in alcune aree

L’amministrazione prosegue nella lotta ai banchetti dei camperisti. Dopo aver innalzato la multa a 250 euro, ha reso più stringente l’ordinanza di divieto di attività di campeggio, bivacco, accampamento a mezzo di roulotte, caravan, camper, veicoli di ogni genere, "comunque denominati e trasformati in luogo di dimora, ancorché temporanea, nonché collocare nelle aree pubbliche, ad uso pubblico o comunque aperte al pubblico, tende o qualsiasi altra attrezzatura o materiale idoneo a consentire l’alloggiamento o il giaciglio di

persone, al fine di tutelare l’ordine pubblico, l’incolumità pubblica, l’igiene e la salute, la sicurezza e il decoro urbano". Sono vietati lo scarico di residui organici di acque chiare e residui reflui, l’allacciamento alla rete elettrica e l’utilizzo di idranti o impianti pubblici. In particolare nelle piazze Etterbeek, Buselli, Ugazzi, Donatori di Sangue, Donatori d’Organi, Partigiani di Forte dei Marmi e Area park di via Giglioli fronte civico n. 10, di Via XX Settembre, tra via Papa Giovanni XXIII e via Civitali, in fregio alla via Padre Ignazio da Carrara.