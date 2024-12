Alunni allo “Strega“. Giurati per un giorno

Per un giorno hanno provato l’ebbrezza di ricoprire il ruolo di giurati di un premio. Un’esperienza indimenticabile quella vissuta da dieci studenti e studentesse delle scuole medie “Santini” di Tonfano. I giovani infatti hanno partecipato, lo scorso 5 dicembre, alla cerimonia del Premio Strega ragazzi 2024 (per la categoria 11+), nell’ambito della manifestazione “Più libri più liberi”. Insieme ad altri giovani e giovanissimi provenienti da tutta Italia, nell’auditorium della Nuvola a Roma i ragazzi hanno incontrato gli autori dei libri finalisti confrontandosi direttamente con loro, per un’esperienza altamente formativa.

Le insegnanti delle “Santini“ Laura Lippi e Deborah Giuntini, in proposito, colgono l’occasione per ringraziare l’amministrazione comunale e il vice sindaco e assessore alla pubblica istruzione Francesca Bresciani "per la disponibilità a realizzare questa trasferta dal profondo significato educativo – spiegano – e che ha rappresentato la prosecuzione delle numerose attività di promozione della lettura, intesa sia in senso classico, sia come occasione di dialogo e confronto".