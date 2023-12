Altra spaccata notturna: ladri nel negozio di un noto parrucchiere. Rubati pochi spiccioli

Viareggio, 20 dicembre 2023 – Quarta spaccata in tre giorni. Stanotte i ladri hanno infatti preso di mira il salone di coiffeur Massimiliano Ricci, all’angolo tra via Vespucci e via Buonarroti, e sale quindi l’allarme in città. Il colpo segue infatti quello messo a segno domenica ai danni della boutique Caos di Silvia Bini, poi l’incursione al ristorante Casablanca e al negozio di scarpe da uomo Harry’s, sempre in Passeggiata. Il salone si trova nelle immediatezze della fascia a mare: i malviventi sono entrati in azione tra le 2 e le 7 e hanno divelto e mandato in frantumi la porta automatica a vetri di ingresso.

L’operazione ha comunque richiesto un tempo necessario visto che il punto di congiunzione tra le due porte è stato scardinato, addirittura sganciando dai binari il pannello. Ancora da ricostruire le modalità dell’azione criminosa anche se l’ipotesi più verosimile è che sia stato utilizzato il manubrio di una bicicletta per fare ’leva’, visto che nelle vicinanze sono stati rinvenuti pezzi di un mezzo a due ruote probabilmente rubato poco lontano. Una volta entrati i ladri si sono diretti verso la cassa dove hanno trovato solo pochi spiccioli e così hanno rubato il pc portatile che si trovava sul tavolo.

"La situazione è sicuramente sconfortante – commenta il titolare Massimiliano Ricci – la vigilanza è passata intorno alle 2 e non ha notato niente di strano, poi al controllo delle 7 del mattino mi ha avvertito di quanto era accaduto. E’ chiaro che i ladri cercassero soldi perchè hanno circolato in tutto il negozio e non hanno portato via alcun prodotto ma hanno rotto la cassa dove sono solito non lasciare mai contanti la sera prima. Si sono portati via poche monete e il pc che si trovava lì vicino. I danni purtroppo restano e stiamo aspettando la ditta specializzata per poter sostituire la porta in tempi rapidi".

Sul posto è intervenuta la polizia per i rilievi di rito: potrà essere fondamentale per le indagini acquisire eventuali filmati di video sorveglianza. I malviventi potrebbero essersi dileguati nella vicina pineta dopo aver messo a segno il colpo. Ogni pista viene battuta anche per capire se si tratta di un episodio legato ai precedenti messi in atto in Passeggiata in così breve tempo. Una strana consequenzialità che potrebbe far pensare ad una banda intenzionata ad agire ancora.

Intanto tra le attività sale la tensione e vengono sollecitati più pattugliamenti notturni. L’escalation parla da sola: al negozio Càos i ladri hanno portato via una decina di borse di marche famose per un ammontare che si aggira intorno ai 10mila euro ; al ristorante Casablanca sono state le telecamere a riprendere un malvivente solitario che ha spaccato la porta rubando il barattolo delle mance. Fermato dagi agenti invece il presunto responsabile del raid nel negozio Harry’s che ha fatto man bassa di calzature e capi di abbigliamento per un ingente valore . E poi ha tentato di camuffarsi dopo un furto tagliandosi barba e capelli.