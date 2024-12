Alloggio dell’Erp senza le persiane: "Rifatte tutte le case tranne la mia"

Il suo appartamento di edilizia pubblica, dove abita dal 2003, è l’unico del condominio ad essere rimasto senza persiane. Ha provato a chiedere delucidazioni, ma nessuno le ha risposto. E così, una donna viareggina si è rivolta all’avvocato Giampaolo Morini, che è pronto a sporgere denuncia se la situazione non verrà sanata.

"Nel 2021, incaricati Erp fecero un sopralluogo al fine di verificare lo stato delle finestre, delle persiane e, nel caso della mia assistita, degli stoini – ricostruisce l’avvocato –; ad agosto di quest’anno sono iniziati lavori di sostituzione delle finestre e delle persiane, tuttavia alla mia assistita non solo non furono fatti interventi di alcun genere sulle finestre ma, ad oggi, è l’unica condomina con stoini, al posto delle persiane, in pessimo stato". L’inquilina ha sollecitato più volte un intervento anche alla propria abitazione, "e ha lamentato in più circostanze non solo che è l’unica a non aver avuto interventi di manutenzione, ed è l’unica a non avere ancora le persiani – continua Morini – ma che quando furono rimosse le finestre e le persiane degli altri appartamenti del condominio, ad agosto, era evidente che buona parte del materiale rimosso fosse in realtà in buono stato. Le ragioni alla base delle scelte di Erp su quali finestre e persiane sostituire e quali no (invero le uniche non sostituite sono quelle della mia assistita) sono allo stato ignote, così come apparirebbe poco plausibile la sostituzione di alcune finestre e persiane in realtà in buono stato. Si invita chi di competenza a fornire spiegazioni in merito e a prendere gli opportuni provvedimenti manutentivi – conclude il legale –, diversamente si renderà necessario presentare i fatti alla Procura".