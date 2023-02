Alloggi per carabinieri Trovate due abitazioni nel comune di Seravezza

L’amministrazione continua a lavorare per trovare velocemente un alloggio stabile alle famiglie dei carabinieri, dopo la perizia tecnica che ha imposto lo sgombero della caserma di via Provinciale. Dalla manifestazione d’interesse il Comune ha rilevato un possibile alloggio ubicato a Querceta per la quale la proprietà ha richiesto un canone mensile di mille euro che sarà soggetto a verifica di congruità all’Agenzia del Demanio. Intanto, in accordo con il comune di Seravezza sono stati individuati due alloggi che potranno essere disponibili entro i prossimi tre mesi con il concorso economico di Forte dei Marmi che si è reso disponibile ad anticipare 300 euro mensili per i due alloggi non ammobiliati (utenze a carico degli alloggiati).