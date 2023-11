Alloggi Erp, ancora lite. Pd-FdI contro la giunta

Mentre alle case popolari di via Pea continua la protesta dei cittadini per gli infissi a pezzi e le pareti rigate dalle infiltrazioni, il caso da loro sollevato mobilita la politica. Con un doppio attacco verso la giunta. Il primo è di Fratelli d’Italia, che presenterà un’interrogazione per criticare "i falsi annunci elettorali sull’efficientamento energetico, quando poi si spendono milioni per un’opera incompiuta come il Museo Mitoraj e non si fa prevenzione sulle frane né manutenzione sugli alloggi popolari". L’altro è del Pd, che interviene con il consigliere Nicola Conti e il segretario del circolo Marina Nicola Coluccini: "Si intervenga con urgenza. La situazione è tragica non solo per gli infissi ma anche per altri elementi dell’edificio. Il Comune in qualità di proprietario doveva dedicarsi con il massimo impegno per sfruttare l’ecobonus del 110%, poi abolito dal governo. Alla fine 150mila euro per le lucine di Natale si trovano, ma per dare una vita dignitosa ai nostri concittadini solo parole".

A scendere in difesa del Comune dell’Erp è lo stesso presidente Erp Andrea Bertoncini. "Il governo doveva circoscrivere il bonus alle case popolari, allungando i termini da 2 a 5 o più anni: sarebbero state sistemate tutte. Invece l’obbligo di fare tutto tra il 2020 e il 2022 ha comportato un aumento dei prezzi. Siamo tutti vittime di questo sistema: su 35 lotti in provincia di Lucca avevamo ricevuto 33 manifestazioni d’interesse, per un totale di 250 milioni di lavori, ma poi gli interlocutori si sono ritirati e le banche hanno bloccato la cessione dei crediti. Sarebbe stata una missione sociale importantissima".

d.m.