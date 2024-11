Alle Scuderie. Mostra-evento sugli eroi classici

Secondo appuntamento con i progetti espositivi di Fondazione “Terre Medicee” per l’inverno 2024-2025: si inagura oggi alle 18 nelle sale delle Scuderie Granducali di Palazzo Mediceo “Il Ritorno degli Eroi”, nuova personale dell’artista Easypop a cura di Francesco Mutti. La mostra, patrocinata dal Comune si può visitare fino al 12 gennaio 2025. Propone ai visitatori una selezione della produzione dell’artista italiano ( in foto Actarus in terracotta dipinta) con l’obiettivo primario di continuare il percorso avviato grazie alla monografica su Fabrizio Spadini e mirato non solo agli appassionati e conoscitori del panorama artistico dei nostri giorni ma, per la particolare caratura degli artisti selezionati anche a un pubblico che si vorrebbe giovane e giovanissimo, spinto dalla curiosità alla conoscenza di storie e artisti che fanno parte della nostra cultura.

“Il Ritorno degli Eroi” è titolo di sicuro effetto: e se da un lato vi è la considerazione che viene consegnata a quei personaggi che fanno parte della cultura di massa in quanto i soli in grado di rappresentare a livello mitologico il nostro pàntheon più accreditabile; dall’altro invece è operazione semantica ben definita per la quale Easypop assegna ai soggetti il compito di interpretare grandi opere del passato, celebri per la loro natura e per i loro autori, siano queste mainstream o assolutamente di nicchia. Una trentina di opere tra dipinti, sculture e affreschi che raccontano il potere drammatico dei personaggi.