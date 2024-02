Allagamenti alla Migliarina. Pompe idrovore in azione

VIAREGGIO

"Se nessuno interviene, mi ritrovo con l’acqua in casa". L’anziano osserva con preoccupazione il lago che si è formato nella notte di fronte a casa sua. La pozza è già abbastanza profonda, all’incrocio tra via dei Pioppi e via Consorziale, alla Migliarina. "L’ho segnalato diverse volte ma nessuno fin qui ha fatto niente – racconta –, tutta l’acqua deve defluire da un piccolo tubo di appena trenta centimetri di diametro. E ogni volta che piove un po’ più forte del solito, rischio di finire sommerso".

Resta lì, di guardia ai suoi averi, fino all’intervento della protezione civile comunale che grazie a un intervento di sostanza, con ben due pompe in campo – una della Croce Verde e una della Misericordia di Torre del Lago – è riuscita a mettere al sicuro la casa.

Non è stato l’unico disagio legato al maltempo nella giornata di ieri. La pioggia è caduta forte per tutta la notte, creando diversi ‘tappi’ pericolosi. Tra i punti più trafficati, è finito allagato il sottopasso di via Cei. La causa è da ricercarsi in un guasto Enel che ha portato all’interruzione della corrente elettrica e al conseguente malfunzionamento di una pompa che avrebbe dovuto tenere sgombro il sottopasso: nelle ore immediatamente successive i tecnici si sono messi al lavoro per risolvere il problema. Inoltre, ci sono stati vari piccoli allagamenti in giro per la città, tenuti sotto controllo dal Comune.

A proposito di controlli, il Comune ha dovuto monitorare con attenzione anche la situazione dei fossi – in particolare il fosso Guidario, che corre tra Viareggio e Torre del Lago – e del Massaciuccoli. Il reticolo idraulico, tutto sommato, ha tenuto bene. Il Lago, invece, ha superato il primo livello di guardia, costringendo il Consorzio di Bonifica ad attivare l’impianto idrovoro della Bufalina nel primo pomeriggio per pompare via l’acqua di troppo. Prosegue intanto l’allerta di codice giallo per rischio idraulico sul reticolo principale, che ieri è stata prorogata fino alle 14 odierne. L’allerta arancione per rischio idrogeologico idraulico sul reticolo minore è invece sfumata a mezzanotte, quando è stata declassata a giallo: anche in questo caso, l’allerta resta attiva fino alle 14. Sempre fino a mezzanotte è rimasta attiva l’allerta per temporali.

Dan.Man.