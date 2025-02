Alla scoperta della civiltà degli Egizi

C’è tempo fino al 2 aprile per visitare la mostra “Gli Egizi e i Doni del Nilo” realizzata in collaborazione il Museo Egizio di Torino e la Fondazione Villa Bertelli. L’esposizione, ospitata negli spazi del Fortino, ha riscosso un importante successo e rappresenta un punto di svolta per la valorizzazione dell’offerta culturale del territorio. Propone un viaggio nel tempo, dall’Epoca Predinastica (3900 – 3300 a.C.) all’età greco-romana (332 a.C. – 395 d.C.), attraverso vasi, stele, maschere, amuleti e papiri: reperti di grande valore provenienti dai depositi del Museo (l’Egizio custodisce 40mila oggetti, di cui 12mila in esposizione), pertanto normalmente non visibili al pubblico e, in alcuni casi, mai esposti prima. Per avere info: 0584 280292 / 0584 280253