Alla Croce Verde ripartito l’ambulatorio di primo soccorso estivo

Come ogni anno torna il prezioso servizio di assistenza della Croce Verde. Dal 16 giugno infatti è avviato l’ambulatorio di primo soccorso nella sede dell’associazione di Forte dei Marmi in via Risorgimento 1, con medici e infermiere della Croce Verde pronti a venire incontro alle esigenze sanitarie dei turisti e per contribuire a diminuire il numero di accesso al pronto soccorso dell’ospedale Versilia. Piccole medicazioni, controlli o interventi utili a risolvere le criticità più contenute sono infatti un importante contributo durante la stagione, quando la popolazione triplica e le necessità del nosocomio lievitano a dismisura anche a causa di interventi di lieve entità che potrebbero trovare rapida soluzione semplicemente in sede ambulatoriale. Il servizio sarà prestato tutti i giorni – sia al mattino che al pomeriggio – in regime di libera professione e terminerà il 30 agosto proprio per sostenere le prevedibili difficoltà che si registrano nel periodo estivo. Per informazioni è comunque possibile telefonare alla Croce Verde al numero 0584.874013.