Alla conquista della Toscana. Il riscatto nel nome dello sport

I giovani atleti della Dds di Camaiore hanno partecipato per la prima volta a Larciano ai campionati regionali paralimpici di nuoto. Con ottimi risultati sia per la categoria Promozionale che per il settore agonistico. In quest’ultimo in particolare si sono distinti Federica Cecchi, che ha ottenuto la medaglia d’oro nelle tre competizioni cui ha gareggiato, diventando campionessa regionale Fisdir categoria open nei 50 m crawl, 50 m dorso e 50 m rana; Federico Ugolini, rampione regionale a C21 nei 100 crawl e nei 50 rana e un buon terzo posto nei 50 crawl; Carlo Nasti al 1° posto nei 50 crawl C21 e secondo nei 50 dorso; Simone Lucchesi campione regionale C21 nei 50 dorso e argento nei 50 crawl; Sergio Meconi terzo nei 50 dorso e 4° nei 50 crawl. Grande soddisfazione anche per gli atleti Fisdir Promozionale: Cristina Cattani, 2° nei 25 farfalla e dorso e 4° nei 25 crawl; Giorgio Piancastelli (25 crawl e dorso), Andrè Luiz D’Oriano (25 crawl e dorso).

Grande la soddisfazione degli istruttori Emanuela Meccheri, Giacomo Lapasin, Giovannoni Caterina, Ilaria Del Pistoia e Letizia Rossi che hanno aiutato i ragazzi nella loro crescita anche sul piano delle autonomie, delle capacità personali e dello spirito di squadra. La Dds è una società molto impegnata nel sostenere lo sport paralimpico e nel dare a questi giovani la possibilità di imporsi nel mondo dello sport.