Alex Britti in concerto In calendario il 19 agosto

Si aggiunge un altro grande artista nel calendario dell’Estate a Villa Bertelli. Il 19 agosto arriverà infatti Alex Britti. Il concerto di aggiunge al ricco calendario di eventi dell’estate a Villa Bertelli a cura di LEG Live Emotion Group. Il successo per il cantautore è arrivato nel 1998 con i due singoli Quello che voglio e Solo una volta (o tutta la vita), nel 1999 la sua Oggi sono io (che sarà poi registrata da Mina) vince tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo. Una rapida successione di eventi e di successi: il Pavarotti & Friends (dove suona anche come chitarrista di Joe Cocker e Pavarotti), il tour “Sulla spiaggia” con Corrado Guzzanti, la pubblicazione dell’album La vasca (2000 Universal Music), grazie al quale, per la prima volta in Italia, un artista scalza se stesso al primo posto dell’air play radiofonico. Il 21 aprile sono usciti i 2 nuovi singoli Tutti come te e Nuda. .Prevendite aperte da ieri su Ticketone.