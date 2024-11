Alda Merini, la poeta nei libri di Carniti e Rocchi

Domani, alle 17.30, al “Capannone“ della cooperativa C.re.a, in via Virgilio, si terranno due presentazione, di due libri, entrambi dedicati alla figura di Alda Merini, con la presenza delle autrici.

In “Alda Merini. Mia madre“ di Emanuela Carniti, edito da Manni Editore, la figlia maggiore di Merini, Emanuela, per la prima volta ricostruisce la storia della madre e racconta la quotidianità, con generosità ed eccentricità.

“Alda Merini. Ci sono notti che non accadono mai“, è invece il racconto di Silvia Rocchi, autrice unica delle biografie di Merini, in cui costruisce un racconto visivo a doppio binario, tra le mura di casa, a Milano, della poeta, e la Merini, immaginata, che si trascina tra le colline per conoscere da vicino amore, violenza e pietà.