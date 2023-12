Al via progetto sport in piazza Versilia

Il parco di piazza Versilia, a Fiumetto, diventa un luogo dedicato al benessere di chi vorrà praticare attività fisica da soli o in gruppo. Partenza martedì alle 11.30 con la presentazione del progetto “Sport di tutti-Parchi“, ideato dalla società “Sport e salute“ e promosso assieme ad Anci, al quale ha aderito anche il comune di Pietrasanta. L’area fitness attrezzata realizzata in piazza Versilia sarà infatti affidata in adozione a un’associazione del territorio che se ne prenderà cura e la metterà a disposizione di tutti, senza limiti di età. Alla cerimonia di martedì sono attesi il sindaco Alberto Giovannetti, gli assessori Andrea Cosci (sport) e Matteo Marcucci (lavori pubblici), il coordinatore regionale di “Sport e salute“ Alessandro Viti, il rappresentante Anci Damiano Sforzi, l’atleta Valentina Leonardi (velocista) e i ragazzi delle scuole.