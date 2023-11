Al Teatro dell’Olivo la vita di San Francesco

Parte oggi la stagione 2023 2024 del Teatro dell’Olivo, sei spettacoli, che spazia tra prosa e danza fino a marzo. Il sipario si alza stasera alle 21 con Giovanni Scifoni (foto) che porta in scena “Fra’, San Francesco, la superstar del Mediovevo“. Un monologo orchestrato con le laudi e gli stumenti antichi di Luciano Giandomenico, Maurizio Picchiò e Stefano Carloncelli. Il monologo si interroga sull’enorme potere persuasivo che genera sulla attuale società, quindi su noi contemporanei la figura pop di Francesco. Lo spettacolo ripercorre la vita del poverello d’Assisi e lo sforzo ossessivo che ha fatto per raccontare il mistero di Dio in ogini forma fino al logoramento fisico che lo porterà alla morte.