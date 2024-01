Al Palace va in scena “Sanremo, che passione!“

A pochi giorni dall’inizio del Festival, il giornalista Enrico Salvadori presenta oggi alle 17,30 all’Hotel Palace il libro “Sanremo, che passione!” sui cantanti toscani alla manifestazione (Felici editore) curato da Paolo Mugnai (nella foto), che ha realizzato il volume riuniendo giornalisti per raccontare in modo inedito diversi personaggi. Tra storie, aneddoti e curiosità. Con Salvadori presenzieranno lo scrittore e regista Adolfo Lippi e il giornalista Sandro Bugialli. Il pomeriggio sarà allietato dalle musiche al pianoforte di Andrea Caciolli, che è stato un allievo di Bigazzi, big che ha composto brani per tanti personaggi della canzone e sigle di trasmissioni tv. Il libro è dedicato alla memoria di Chiara Baglioni e Michele Manzotti e inizia con un capitolo di Sandro Bugialli su un aneddoto del Festival.