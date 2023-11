Al Palace Hotel torna il rito del tè delle cinque

L’Hotel Palace di Viareggio si apre alla città e non solo. A partire da sabato, tutti i pomeriggi dalle 16 alle 20, sarà servito il tè nelle splendide sale liberty dell’albergo. L’iniziativa si chiama “Un giro di tè“, e si potrà scegliere tra diversi tipi di tè all’inglese. Perché questa iniziativa ed a che pubblico è rivolto? "Può sembrare banale servire il tè il pomeriggio in un hotel – dice il direttore Maurizio Lavetti - in realtà soprattutto il pubblico femminile è molto interessato, e lo abbiamo constatato in diverse occasioni. E poi lo consigliamo a tutti coloro che vorranno rilassarsi in buona compagnia in un ambiente confortevole e ricco di storia". Inoltre ogni sabato pomeriggio sarà allietato dalla musica del pianista Adriano Barghetti (in foto), che proporrà standard classici.