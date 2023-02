Al Museo Antonucci la preistoria per bambini

Alla scoperta dell’arte preistorica. Sabato dalle 16,30, al museo “Bruno Antonucci”. Valentina Angeloni e Antea Latini, operatrici delle cooperative affidatarie dei servizi negli Istituti Culturali, racconteranno ai bambini gli “Artisti preistorici, la nascita dell’arte e la Preistoria in Versilia”. Avventura interattiva per bambini dai 5 a 12 anni. I bambini entreranno virtualmente nelle grotte rupestri come quella di Lascaux, Chauvet e Altamira per scoprire tecniche pittoriche, colori e pigmenti utilizzati dagli artisti per disegnare cavalli, bisonti e leoni. Faranno ipotesi per capire i “misteri” di quest’arte lontana. Partecipazione gratuita. Posti limitati. Prenotarsi allo 0584 795500 o su [email protected]