Al Mediceo l’arte del telaio con le maestre

Un pomeriggio diverso ricco di emozioni con un tuffo nel passato, un viaggio negli antichi mestieri che possono trasformarsi anche in una possibilità per le giovani generazioni o per chi vuole mettersi alla prova con un lavoro dal sapore antico. Un’opportunità per fare un salto nel passato e con tutto il fascino di ritmi e abitudini che sembrano ormai lontani dal frenetico contesto quotidiano. La Fondazione Terre Medicee propone per oggi alle 16 una visita guidata gratuita all’antico telaio che si trova al Museo del Lavoro e delle Tradizioni popolari della Versilia Storica a Palazzo Mediceo. Nei saloni dell’antica dimora si può assistere a una dimostrazione sull’arte della tessitura, una arte ricca di magia e di bellezza che scaturisce da passione professionalità. Loredana Barsanti e Teresa Barsi ( foto) allieve delle sorelle Barberi ultime tessitrici storiche della Versilia guideranno i visitatori nel magico mondo di quest’arte attraverso dimostrazioni pratiche e daranno anche la possibilità a quanti lo vorranno di sperimentare l’uso del telaio.

Il tutto sotto lo sguardo attento di Antonio Giannecchini che rappresenta un po’ il medico del Museo pronto a intervenire e assicurare interventi conservativi del materiale presente prezioso testimone di un’epoca passata. L’evento è promosso in concomitanza con Alfabeto Artigiano, la mostra che va avanti fino al 3 novembre a Palazzo Mediceo e rientra nel progetto “Tutto ha un suono” di Unicoop Tirreno. Progetto che ha come obiettivo di recuperare i suoni della memoria del territorio versiliese. Il pomeriggio termina con un gustoso rinfresco che propone i prodotti Coop.

maria nudi