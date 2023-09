Al Marco Polo Center. Sarà montata al più presto la tribunetta da 200 posti

"La speranza è quella di essere pronti per la seconda partita casalinga. Quella dell’8 ottobre contro l’Intercomunale Monsummano. Siamo ottimisti". Andrea Strambi, amministratore delegato della Centro Marco Polo Srl Immobiliare che gestisce il Marco Polo Sports Center, predica calma e lancia messaggi distensivi ai tifosi che domenica si sono assiepati alla rete di recinzione per vedere il debutto delle zebre nel campionato di Promozione. "Capisco la delusione, ma voglio tranquillizzare tutti, la tribunetta sarà montata e 200 persone (questi sono i posti a sedere sulla struttura, ndr) potranno godersi le partite delle zebre dietro la porta lato nord". Strambi spiega le ragioni del ritardo: "Per montate una struttura del genere serve una sanatoria del Coni, legata alla licenza di pubblico spettacolo. Noi abbiamo fatto tutto quello che era necessario e aspettiamo solo che i tempi tecnici facciano il loro corso".

La nuova tribunetta permanente altererà il regolare flusso di vetture entro il perimetro del centro. "In realtà non ci saranno particolari problemi – spiega ancora Andrea Strambi –, soltanto durante le partite casalinghe non sarà più permesso parcheggiare in prossimità dell’ingresso, per una questione di sicurezza, ma durante il resto della settimana il passaggio sarà consentito normalmente". Ancora qualche settimana quindi, e per i tifosi bianconeri ci sarà la possibilità di incitare la squadra dalla curvetta.

Sergio Iacopetti