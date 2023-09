Al Gran Teatro. Show formativo per imprenditori

A dieci anni dalla scomparsa di Nelson Mandela, la Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest festeggia il suo primo anno con uno spettacolo di teatro-formazione, "Il coraggio di essere Nelson", in programma venerdì alle 17 al Gran Teatro Puccini. Si tratta di un evento di formazione manageriale per il proprio personale, ma aperto a tutto il mondo imprenditoriale del territorio di Lucca, Massa-Carrara e Pisa. L’evento rientra nel percorso di formazione "Costruiamo Tno", iniziato a settembre 2022.

"Con questa iniziativa, incentrata sulla straordinaria figura di Nelson Mandela – spiega il presidente Valter Tamburini – vogliamo fornire un esempio tangibile del nostro impegno nel percorso di costruzione della nuova Camera di Commercio".

"Il coraggio di Nelson" è uno spettacolo di teatro-formazione dal forte impatto emozionale, in cui la metafora e la forza comunicativa del teatro entrano in relazione e si fondono con il linguaggio della formazione. È dunque un’occasione unica per approfondire i principi di leadership, traendo ispirazione dalla vicenda umana e politica di Mandela. Attraverso la straordinaria performance dell’attrice Sara D’Amario, guidata dal carismatico formatore Andrea Galli e con la regia di François-Xavier Frantz, ’Empatheia’, società di formazione manageriale, in collaborazione con l’associazione ’Ancora’, va in scena con un evento dalla valenza formativa: un’occasione per sviluppare competenze basate sui valori di integrità, coraggio, resilienza e inclusione, applicabili oggi anche ai contesti aziendali.

RedViar