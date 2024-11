Al Fienile . Libri in rosa. Doppio incontro

La Biblioteca di Quartiere Circolo “Il Fienile“ questa settimana raddoppia gli eventi letterari e propone due incontri. All’incontro consueto del mercoledì aggiunge un altro appuntamento in calendario giovedì. In entrambi gli appuntamenti sono protagoniste le donne, due autrici. Domani alle 16.30 Lodovico Gierut presenta il libro di Marilena Cheli Tomei intitolato “Giacomo Puccini l’amicizia e altre cose“ MdS Editore. Un libro nel quale l’autrice esplora le molte sfumature di un Giacomo Puccini inedito. Nel libro Marilena Cheli Tomei presenta e approfondisce aspetti del carattere del maestro inediti: generoso e parsimonioso, amante della vita, ma anche malinconico. Un omaggio al maestro nel centenario della morte. Giovedì alle 17 sarà la volta di Erika Pucci (nella foto) che propone ai partecipanti il libro “Come un taglio nel sale“, GfE edizioni. L’introduzione è di Nicoletta Verna, che sarà presentato da Elisabeth De Luca. Erika Pucci è di origine fiorentina, ma è viareggina di adozione. L’autrice è anche conduttrice di programmi a radio Sankara. Protagonista del romanzo una ragazza di 16 anni che abita in una città di mare.

Una storia avvicente che propone ai lettori colpi di scena clamorosi che riguardano la vita della protagonista.

Entrambi gli incontri letterari sono a ingresso libero e gratuito.