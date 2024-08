Al Festival La Versiliana la prima de “I Cattivi“ e Bonaccini al Caffè

Debutta stasera, in prima nazionale, alle 22, nel Giardino Barsanti del Chiostro di Sant’Agostino, al Festival La Versiliana, lo spettacolo scritto e interpretato da Gennaro Duccilli, con Eleonora Mancini e Giordano Luci, “I Cattivi“, un viaggio nel labirinto della memoria di un attore sul finire della vita, che immerge lo spettatore nei recessi più oscuri e intimi del Teatro e della natura umana.

Al Caffè, nel pomeriggio, alle 18.30, sarà invece protagonista la politica, con l’eurdeputato del Pd ed ex governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, intervistato dal giornalista Massimiliano Lenzi sui temi chiavi del presente e per il futuro del nostro Paese, e non solo.