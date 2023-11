Al cinema per sostenere le famiglie toscane più in difficoltà

Tutti al cinema per sostenere le famiglie alluvionate. Domani i cinema Goldoni e Centrale aderiscono all’iniziativa "Aiutiamo la Toscana!" promossa da Anec di cui Fabrizio Larini (nella foto) è presidente regionale: in sostanza per tutta la giornata l’incasso totale dei biglietti sarà devoluto a chi si trova in difficoltà dopo il terribile evento meteo che ha messo in ginocchio tante realtà. La famiglia Larini e la società Paimei hanno coinvolto nel progetto tutte le loro sale di Viareggio, Livorno e Grosseto. "Il cinema – spiega Fabrizio Larini – è uno spettacolo che interessa una bella fetta di pubblico e che in questo momento sta vivendo una fase di forte crescita grazie a prodotti interessanti che stanno conquistando i botteghini. Venerdì sarà donato l’intero incasso lordo che, per un esercizio cinematografico, significa pagare di tasca nostra la casa di distribuzione, spese di energia, personale di sala ecc.In sostanza l’intero importo del biglietto andrà alle famiglie alluvionate e l’invito è di venire al cinema perchè più siamo e più saranno importanti le donazioni".