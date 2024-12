Al Caffè della Versiliana il grande ciclismo

Stamani alle 11.30 torna “Il Caffè della Versiliana” in edizione invernale con La grande avventura del Giro d’Italia: protagonisti Fabio Genovesi, scrittore, vincitore del Premio Strega Giovani e raccontatore Rai de ‘Il Giro d’Italia’; Francesco Pancani, giornalista e telecronista, voce Rai de ‘Il Giro d’Italia’ e il campione Alessandro Petacchi (foto) primo ciclista che ha vinto in un solo anno almeno due tappe in ciascuno dei tre grandi Giri: Italia, Francia e Spagna e quarto corridore italiano con più vittorie da professionista nel palmarès con 179 successi. Li intervista il direttore Alessandro Sallusti: gli ospiti d’eccezione raccontano esperienze personali e momenti storici legati alle più importanti avventure del ciclismo italiano e non solo.