Al Bistrot della Cittadella Il carnevale e il cinema

Domani dalle 16.30 alle 18 il Bistrot della Cittadella ospita la presentazione di Cineprese fra i coriandoli, edizione L’Ancora scritto da Tommaso Lucchesi e Daniele Chicca. Un viaggio alla scoperta dei rapporti professionali e creativi intercorsi fra costruttori del Carnevale di Viareggio e mondo del cinema attraverso immagini, testimonianze e retroscena di tutte le scenografie realizzate dai maestri della cartapesta per i film e le pellicole nelle quali compare la manifestazione. Si inizia con il primo Novecento per arrivare al secolo scorso fra nomi importanti come Fellini, Taviani e Faango fino a oggi.

S.I.