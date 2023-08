Al beach stadium Valenti arrivano i supereroi

Tra gli eventi fortemente attesi, anche quest’anno tra il bagno Flora e il beach stadium “Matteo Valenti“ il Ferragosto si farà in spiaggia. La festa, che ieri ha ricevuto gli ultimi ritocchi in termini di sicurezza, inizierà alle 15.30 e per tutto il pomeriggio intratterrà i giovani. "Il Covid aveva segnato una pausa per questo bell’evento in riva al mare – spiega Stefano Santini, uno dei gestori del bagno Flora – ma adesso siamo pronti a ripartire per dare ai ragazzi uno spazio sano e divertente". Il tema? I supereroi, anche se non ci saranno limiti per chi vuole sperimentare qualcosa di diverso. A dare una botta di allegria in più ci sarà radio M2O con i dj Ale e Lorenzo Lippi, che con la loro pedana avevano gà riscosso successo al Carnevale 2023. E dopo una stagione così vincente per i ragazzi del beach soccer, non resta altro da fare che animare di nuovo lo stadium.