"Aiutateci: ci serve un van per le attività"

Il Centro di accoglienza “Gruppo per Servire” lancia un appello a privati e aziende per sostenere l’acquisto di un nuovo mezzo utile alle attività dei ragazzi diversamente abili. Il presidente Ginetto Ercolini ha infatti inviato una lettera alle realtà di zona al fine di sensibilizzare alle donazioni per avere il van 9 posti necessario per promuovere giornate ed eventi inclusivi con relativi benefici. "La nostra associazione – scrive il presidente – da oltre quarant’anni si occupa di ragazzi diversamente abili, in tutto il territorio della Versilia ed oltre, attraverso una continua opera di formazione e sensibilizzazione, mediante iniziative che favoriscono la socializzazione e l’inserimento di persone portatrici di handicap in ambienti esterni alla famiglia. Il Centro organizza incontri mensili, uno o due fine settimana, durante i quali vengono fatte iniziative diverse come giochi, gite, canti e passeggiate, cercando sempre di fare felici i nostri ragazzi che sono la nostra “ famiglia” e il cuore pulsante di questa associazione. Il Centro, inoltre, offre sostegno anche alle famiglie dei ragazzi più bisognosi cercando sempre di essere presenti e vicini alle loro esigenze. La Vostra generosità può fare una differenza enorme per il raggiungimento di questo scopo – è il succo dell’appello – indipendentemente dall’importo che deciderete di donare. Vi invito inoltre a condividere questa iniziativa, anche tramite i social media, con amici, familiari e colleghi al fine di amplificarne l’impatto".