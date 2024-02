"Aido Seravezza – Stazzema – Forte dei Marmi: assemblea elettiva per il nuovo consiglio 2024/2028" Il gruppo Aido di Seravezza – Stazzema – Forte dei Marmi rinnova il consiglio per il quadriennio 2024/2028 con un'assemblea elettiva stasera alle 20,30 alla Pro Loco di Seravezza. Apericena per i soci alle 19,30. Impegno nella promozione della donazione di organi.