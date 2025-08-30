"Agorà Estate". Ivan Cattaneo in concerto

La rassegna "Agorà. Estate Insieme 2025", organizzata anche quest’anno dall’associazione Marina Eventi con il supporto del Comune della Piccola Atene e la direzione artistica di Claudio Sottili, si prepara a salutare gli spettatori con altre tre serate che spazieranno tra musica e sport.

Il primo appuntamento - pioggia permettendo, spiega Claudio Sottili - è stasera alle 21.30 con l’atteso concerto di Ivan Cattaneo, il celebre cantautore che festeggia proprio quest’anno le sue "nozze d’oro" con la musica.

Ivan Cattaneo, all’anagrafe Ivano Cattaneo, è un artista, cantautore e anche pittore italiano. Dopo gli esordi come cantautore sperimentale, alternativo e dissacratore, raggiunge il grande successo nei primi anni ottanta col brano Polisex e poi con l’album di cover degli anni sessanta. Si replica con la musica domani sera alle 21.30, sempre tempo permettendo, protagonista dell’evento sarà la "Zurawsky Band".

La band negli ultimi 20 anni è protagonista di una continua ascesa ed e’ il top brand di eccellenza nel live entertainment. La rassegna terminerà la "stagione" lunedì 1° settembre sempre alle 21.30 con un evento per gli appassionati di calcio.

La presentazione ufficiale della squadra del Pietrasanta Calcio.

Le tre serate, come tutti i precedenti appuntamenti che hanno animato lo Spazio Agorà di Tonfano durante queste settimane a Marina di Pietrasanta, sono a ingresso gratuito.