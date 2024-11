Agenzia Entrate 190 assunzioni

BANDO AGENZIA DELLE ENTRATE 2024 PER 190 POSTI IN TUTTA ITALIA

La selezione, rivolta a laureati, prevede assunzioni a tempo indeterminato per le figure di funzionari tecnici e funzionari gestionali. I candidati selezionati saranno assegnati alle direzioni centrali di Roma e ad altre sedi centrali, regionali o provinciali su tutto il territorio nazionale.Scadenza per la presentazione delle domande: 19 dicembre 2024. https://www.agenziaentrate.gov.it/

3 OPERAI MENSA PER PIETRASANTA SVILUPPO

Pietrasanta Sviluppo cerca 3 operai/e mensa per lo svolgimento delle seguenti attività:

Sporzionamento pasti ed eventuali pulizie presso il centro cottura e/o i refettori del Comune di Pietrasanta

Autista per il trasporto dei pasti presso i refettori del comune di Pietrasanta Gestione dell’approvvigionamento delle merci al Centro cottura (Cucina). Scadenza del bando 10/12/2024. www.pietrasantasviluppo.it

2 AGENTI POLIZIA MUNICIPALE AL FORTE

Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di n. 2 agenti di polizia locale – area istruttori a tempo pieno ed indeterminato, presso il comune di Forte dei Marmi al servizio polizia locale. Domande entro il 4 dicembre. Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio Personale Trattamento

Giuridico ed Economico contattando il tel. 0584/280297 - 0584/280379 -279-367 o per mail:

[email protected], [email protected].