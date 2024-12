Addobbi made in TdL. Per "regalare" il sole

Un punto dopo l’altro, in un intreccio di fili gialli e azzurri come il costume di Gambe di Merlo. Ogni pallina di Natale – che fa vibrare l’orgoglio torrelaghese – è stata realizzata a mano, con la tecnica del punto croce e con il cuore, dalla “J&K Creazioni“, formata da Jessica Forti e Katya Benassi, su impulso del Carneval Puccini per sostenere l’associazione “I bambini della luna“. Ovvero l’associazione italiana xeroderma pigmentoso, che contribuisce alla ricerca scientifica contro una malattia rara che costringe le persone che ne sono affette a stare lontane dalla luce del sole.

Con questa deliziosa idea regalo, che i residenti di Torre del Lago hanno accolto a braccia aperte mandando quasi in esaurimento le scorte, proseguono dunque le iniziative a scopo benefico promosse del comitato rionale della frazione.

"Per queste feste natalizie – spiega allora il presidente del Carneval Puccini, Alberto Pardini – abbiamo pensato ad un addobbo per celebrare sia il nostro territorio (i ricami riproducono la maschera della frazione e l’iconica scritta, in stile newyorkese, “I love TdL) e le mani d’oro delle nostre artiste. Tutto questo allo scopo di appoggiare il progetto de “I bambini della luna“, nella speranza che possano finalmente vivere, al più presto, una giornata di sole sulle pelle". Le palline, vendute a coppia con una donazione minima di 10 euro , si possono acquistare al bar Pagoda, punto di riferimento della frazione. "E chi è interessato – conclude Pardini – si affretti, perché ne restano ormai pochissimi pezzi".