Addio Roberto Landucci. Scomparso a 67 anni

È scomparso a soli 67 anni Roberto Landucci, personaggio conosciuto a Seravezza. Uomo dedito alla famiglia e al lavoro, ha svolto fin da giovanissimo l’attività di giardiniere che l’ha portato a contatto anche con tanti proprietari di ville in Versilia. Negli ultimi tempi la scoperta della malattia che l’ha costretto a ritirarsi dal quel lavoro che per lui era sempre stata vera passione e missione di vita, minandolo nella serenità. La notizia della scomparsa improvvisa ha gettato nel dolore la famiglia ma tutta la comunità di Seravezza dove era apprezzato per il carattere schietto e riservato. La camera ardente è stata allestita alla casa funeraria La Piramide, adiacente l’ospedale: da qui domani alle 14,30 la salma muoverà in direzione di Corvaia dove, alle 15 nella chiesa di Santa Maria Assunta si terranno i funerali. Dopo la funzione il feretro proseguirà per la cremazione.