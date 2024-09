Addio alla signora dell’eleganza. Gestiva ‘Le Sorelle del mare’

Un’altra protagonista della Viareggio dei bei tempi, Marcella Gaffulli, è deceduta all’età di 95 anni a Milano. Ha gestito per cinquanta anni la storica boutique Le Sorelle Del Mare, in Passeggiata, attività aperta da sua madre nel 1946, e frequentata dalla migliore clientela che l’aveva scelta per la classicità, la raffinata eleganza e l’alta moda proposta. Insieme al marito Cesare Rickler, Marcella lavorò per case di haute couture come modella (eccoli nella foto pubblicitaria del 1970), unendo la bellezza al gentile modo di proporsi con le clienti d’alto rango. Il luogo fu molto frequentato fin dal dopoguerra (Le sorelle Del Mare era il loro cognome) e chiuse i battenti nel 2000.

Nei cinquanta anni di gestione, Marcella Gaffulli ha avuto in Passeggiata altre attività celebri come concorrenti. Chi non ricorda i vari Emporio Armani, Valentino, Versace, Chelotti, Vivoli, Gherardini, Bozzi, e altri. Viareggio e il suo viale pedonale, così noto dappertutto, attirava centinaia di ricchi clienti che vi spendevano molto, sapendo di acquistare il meglio sul mercato. Il negozio Le Sorelle Del Mare ha fatto scuola nella particolarissima attività dell’alta moda, mantenendo inalterata per decenni l’unicità dello stile e l’altissima qualità dei prodotti, con un mix di grande successo.

I funerali si svolgeranno mercoledi a Milano in forma privata. Il figlio Renato Rickler (titolare della R Team di Massarosa e campione pilota di off road), con la sorella Paola e il nipote Ricky (ex calciatore di serie A), ricordano con emozione la loro mamma e nonna.

W.S.