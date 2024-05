Addio al parcheggiatore gentile che scriveva poesie e canzoni Il giovane viareggino Stefano Pasquini, 44 anni, è deceduto per arresto cardiaco. Amato per la sua bontà e passione per la musica e la scrittura, lascia la famiglia e gli amici in lutto. La salma è esposta alla Migliarina, per poi essere sepolta accanto al padre a Viareggio.