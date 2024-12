Addio al maestro Roberto Mastromei: una vita dedicata all'insegnamento e alla storia della Versilia

È scomparso all’età di 80 anni il maestro Roberto Mastromei. Insegnante, scrittore e appassionato di storia locale, abitava a Ponterosso ed ha insegnato per quarant’anni in diverse scuole elementari, conservando per tutta la vita uno stretto e affettuoso rapporto con i suoi “bambini” di allora.

Il suo grande spirito educativo l’ha visto a lungo anche alla guida della corale dove era conosciuto anche per le grandi doti da organista. Ma non solo: proprio lo scorso anno Mastromei ha presentato il suo libro “Piccoli racconti autobiografici di un versiliese”, una pubblicazione che raccoglie ricordi, aneddoti e storie della Versilia, raccontate con quella scioltezza e stile accattivante proprio di chi è avvezzo a trasmettere il sapere.

"È un inno alla nostra Versilia – disse nell’occasione – le cui bellezze non saranno mai lodate abbastanza". Da tempo Mastromei seguiva una terapia e nonostante quella forte energia creativa se n’è andato col dolore dei familiari ed ex alunni.