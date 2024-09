Addio al maestro Lega. Generoso col paese

È scomparso a 99 anni Narciso Lega, una delle figure storiche di Seravezza. Nato il 10 agosto del 1925 a Conselice, in provincia di Ravenna, si era trasferito a Seravezza dove aveva insegnato per lunghi anni alla scuola elementare. Un legame con questa terra che è stato sempre molto forte, tanto da condurre anche un certosino lavoro di ricerca che è sfociato in una ricchissima foto raccolta che documenta la storia locale. E’ stato anche consigliere e segretario della Pro Loco.Da anni il maestro Lega viveva alla rsa Pio Istituto Campana, dove si era ritirato anni fa con la figlia Giovanna, a seguito della morte della moglie, la maestra Iva Berti deceduta nel 1998. Appena due anni dopo la perdita prematura della figlia Giovanna. La sua mente lucidissima e la sua passione per l’insegnamento lo avevano mantenuto sempre attivo leggendo un’infinità di libri e divenendo un punto di riferimento per il Pio Campana dove era molto più che un ospite. "Una persona eccezionale - commenta il presidente della rsa Daniele Spina - e di grandissima generosità: ricordo la donazione di un mezzo alla Misericordia nel 2019 e di fondi al nostro istituto, grazie ai quali sono stati acquistati i locali che ospitano gli uffici, intestati proprio alla figlia Giovanna". "Narciso Lega – aggiunge il sindaco Lorenzo Alessandrini – era l’ultimo rappresentante di una generazione di maestri, tra cui mio padre che hanno fatto la storia del circolo didattico di Seravezza. Proprio quella scelta di vivere al Pio fu accompagnata da gesti di generosità che lo portarono a donare tutto quanto era nell’abitazione. Io stesso, all’epoca vicino di casa, ricevetti in dono i suoi dischi in vinile". Le esequie oggi alle 15.30 nel duomo dei Santi Lorenzo e Barbara.