Addio a Vasco Orsucci, artigiano e figura chiave dell'arte a Pietrasanta

PIETRASANTAE’ stato un artigiano ma anche elemento di sviluppo della proposta artistica a Pietrasanta. A 86 anni è scomparso Vasco Orsucci, esperto pannista e politicamente impegnato a sinistra. Era il padre dell’ex segretario comunale Pd, Antonio Orsucci. Da abile marmista ha collaborato con numerosi laboratori: da Mariani, dai Pelletti, Angeli a Pozzi, da Sem Ghelardini, con Stagetti e lo studio Franco Cervetti. Negli anni Settanta con Carlo Alberto Cortina fondò la Cooperativa “Bottega dell’Arte”, in via Martiri di Sant’Anna ed è stato tra i fondatori del Camp, il Consorzio degli Artigiani del Marmo di Pietrasanta. Ha lavorato anche alla Sovrintendenza delle Belle Arti di Anagni con Gismondi. E’ stato uno dei promotori delle prime mostre degli artigiani in piazza Duomo, collaborando anche con Aldo Giannoni, con cui negli anni ’70 aveva condiviso anche l’esperienza politica nel Pci come segretario di circolo nel momento in cui il partito era formato da operai come lui con una nutrita partecipazione e attaccamento alle dinamiche della comunità. Ha lavorato per i più grandi scultori che sono passati da Pietrasanta, fra i quali Gio’ Pomodoro, Pietro Cascella, Henry Moore e, negli ultimi anni di attività, anche per le sculture di Gina Lollobrigida, realizzate al laboratorio Cervetti. "E’ stato artigiano di grande valore – evidenziano l’Unione Comunale Pd ed il gruppo consiliare – fra quelli che hanno consolidato il nome e la fortuna di Pietrasanta facendola diventare punto di riferimento per i più grandi scultori della nostra epoca. Uomo che ha sempre avuto e praticato ideali e valori di sinistra, fu negli anni Settanta segretario della sezione Pci di Pietrasanta. Uomo del popolo, persona saggia ed intelligente, lascia un grande vuoto". Lascia la moglie, Luisa e i figli, Antonio e Antonella. La camera ardente è allestita alla cappellina del commiato della Croce Verde; i funerali si terranno domani alle 15 al Duomo.

Francesca Navari