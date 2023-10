Addio a Tognocchi del "Marine House"

Ieri si sono tenuti i funerali di Manrico Tognocchi, noto commerciante di Lido di Camaiore: aveva 71 anni e lascia la moglie Antonella e il figlio Massimiliano. Grave lutto in citta’ per la scomparsa di Tognocchi, molto conosciuto come titolare del negozio di arredamento in stile marinaro ‘Marine House‘ lungo il viale Colombo del Lido. Aveva compiuto gli anni nello scorso giugno, persona disponibile e stimata: Antonella, la moglie, e’ stata candidata nella lista civica di centro destra alle ultime amministrative del 2022. Una coppia molto affiatata nella vita e nell’attività oltre che vitale: un dolore immenso per lei e il figlio e un vuoto per la frazione e tutti gli amici. Sui social sono decine i messaggi di cordoglio.