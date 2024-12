Addio a Teresa Santori. Ex insegnante di catechismo

Addio a Teresa Santori, mamma di Giusy Muratore, addetta al commerciale per Noi Tv. La signora Teresa aveva 92 anni e da alcuni giorni era ricoverata all’ospedale Versilia per un peggioramento delle condizioni di salute. Originaria di Segromigno in Piano, si è trasferita giovanissima a Lido di Camaiore e per quasi venti anni ha insegnato catechismo a generazioni di ragazzi nella parrocchia dei Santo Spirito. Casalinga, era vedova dal 1989 di Italo Muratore, carabiniere scomparso prematuramente. Teresa Santori è stata una donna che ha affrontato con energia ogni difficoltà, amatissima per la sua generosità. Lascia i figli Giusy e Antonio e l’adorato nipote Andrea Maestripieri. I funerali questo pomeriggio alle 14,30 nella chiesa del Santo Spirito al Lido.