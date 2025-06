Addio a Ivano Lari. Amava l’arte e i fiori

Ivano Lari, il fiorista famoso, eclettico, poetico e raffinato, si è spento a 92 anni dopo aver vissuto una vita lunga, consapevole e densa d’amore. Era amato come uno di famiglia da vip e viareggini. Nel corso della vita, aveva incontrato personaggi come Sergio Baroni, Tono D’Arliano, Giampiero Cipollini, Sergio Bernardini, Gherardo Guidi Egisto Malfatti e tantissimi altri che si affidavano a lui per ogni evento. Citato in molte occasioni come ‘personaggio’ della Canzonetta, le sue composizioni floreali hanno fatto scuola quando, per primo, insieme ai fiori pregiati o classici o esotici, inseriva frutta, fiori di campo, rami d’edera, ulivo, foglie e piante di lago. Sempre all’avanguardia, è stato il primo ad accettare in Italia anche le essenziali composizioni ‘Ikebana’. Uomo intelligente, colto e umile, ha affrontato la tragedia della guerra, rischiando la morte per mano di un ufficiale tedesco che gli aveva rubato il cagnolino.

Padre amorevole, nonno affettuoso, suocero comprensivo e marito instancabile di Laura per ben 64 anni, adorava tutte le piante, i cani e ogni forma d’arte, compreso il ballo. "Ringraziamo sentitamente il dottor Mogoro e il reparto di urologia dell’ospedale Versilia e tutto il reparto di ‘cure palliative’ dell’Asl di Viareggio, con tutto lo staff medico e infermieristico".