Addio a Elisa Corsini. La Piccola Atene piange la famosa artista ligure

Cordoglio nella comunità della Piccola Atene per la scomparsa di Elisa Corsini (nella foto), considerata la più importante scultrice spezzina. Aveva 87 anni e da tempo era legata a Pietrasanta dove aveva aperto anche un proprio studio dopo una lunga frequentazione di numerosi laboratori del marmo e fonderie. Arrivata a Pietrasanta a fine anni ‘60, nell’area apuo-versiliese aveva partecipato a numerose mostre tra cui “Scultori e artigiani in un centro storico”, la terza edizione di “DonnaScultura” e “Imbarco per Taiwan”, quest’ultima tra Seravezza e Taiwan. L’amministrazione comunale di Pietrasanta esprime il suo più profondo cordoglio e si unisce al dolore di amici e parenti per la scomparsa dell’artista che ha donato al Museo dei Bozzetti il tuttotondo “Apollo e Dafne”.