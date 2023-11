Addio a Dimitri Razzuoli. Albergatore e balneare

E’ morto a 87 anni Dimitri Razzuoli, noto albergatore e balneare di Lido e Motrone: lascia la moglie Lisa e i figli Roberto e Giampaolo. Molto conosciuto, Dimitri abitava ancora nella sua via Adua, tra via Foscolo e via Roma, vicino alla chiesa del Sacro Cuore a Lido, dove, negli anni ‘60, i genitori avevano una fabbrica di costumi da bagno. Era la Lido del boom e delle vacanze lunghe ed eleganti e, nel 1974, il padre acquista l’hotel Lungomare, che è rimasto a Dimitri e ai figli fino ad oggi, rappresentando uno degli alberghi più frequentati ed amati della frazione. In seguito Razzuoli acquistò lo stabilimento balneare Eva a Motrone: si tratta di attività incrementate nel tempo, che dimostrano la sua lungimiranza e vivacità imprenditoriale. Dimitri era prima di tutto un uomo di famiglia, appassionato del tiro al piattello che praticava nei momenti di relax essendo iscritto all’associazione sportiva di Tiro a volo di Pisa. Una grave perdita per Lido e Pietrasanta e per i moltissimi clienti e amici. E’ deceduto ieri all’ospedale San Camillo. Oggi alle 15.30 si terranno i funerali nella chiesa del Sacro Cuore a cura delle onoranze funebri La Badia.

i.p.