Addio a Daniela Federigi. Scomparsa a soli 61 anni

Ha lasciato un vuoto l’improvvisa scomparsa di Daniela Federigi. Ieri nella chiesa di San Francesco a Vittoria Apuana si sono tenuti i funerali della donna, strappata alla vita a soli 61 anni. Fortemarmina doc, si è diplomata all’istituto di Ragioneria Toniolo a Massa e per una vita si è dedicata alla varie attività di ristorazione: ha gestito in passato il bar Golf e poi ha fatto le stagioni alla spiaggia comunale mentre negli ultimi anni era collaboratrice del bagno Onda Marina dove seguiva le cucine conquistando la simpatia dei colleghi. Era conosciutissima anche per essere stata a lungo presidente della società pattinatori Forte dei Marmi: per questo era presenza ormai immancabile anche negli ambienti del Palasport. "Una donna sempre con il sorriso e la voglia di vivere: una vera esplosione di allegria e disponibilità. Non ha mai fatto pesare, e spesso non ha neppure mai raccontato dei suoi problemi di salute" la ricorda chi l’ha conosciuta. Lascia il marito Giuseppe Bertocchi, collaboratore scolastico, e i figli Lucia e Simone.