Addio a Beppino Nobile Lo storico barbiere

Addio ad un altro personaggio della Lido che fu. È scomparso a 79 anni (li avrebbe compiuti il 19 giugno) Giuseppe Nobile, detto ‘Beppino’, storico barbiere che per tanti anni ha gestito il negozio di acconciature da uomo proprio sotto le logge. Campano di origine, è arrivato giovanissimo in Versilia per rimanere una stagione e imparare il mestiere, e poi qui ha invece deciso di stabilirsi, avviando, nel 1966, quell’attività a cui ha dedicato una vita intera. Dal negozio "Linea uomo coiffeur" sono passate generazioni di lidesi e anche di tanti vacanzieri di Firenze, Prato e Pistoia; grazie a quel carattere riservato Beppino ha conquistato anche personaggi dello sport e dello spettacolo che negli anni della Versilia ruggente arrivavano quotidianamente. Gino Bramieri, Renato Zero e pure calciatori del Milan si sono affidati alle sue forbici e al suo estro. Infatti a lungo è stato anche maestro di taglio all’allora scuola Anam, l’accademia di acconciature maschili che a Viareggio ha formato tantissimi parrucchieri. Nel 2007 Giuseppe Nobile si è ritirato in pensione lasciando l’attività al suo collaboratore e dedicandosi alla famiglia. A tradirlo è stato un’emorragia cerebrale che l’ha colpito lo scorso 19 febbraio, costringendolo a una serie di ricoveri. Nobile lascia la moglie Annamaria Lencioni e il figlio Alessandro. I funerali si terranno domani alle 15 alla chiesa dello Spirito Santo.