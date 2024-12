Addetti alla contabilità. Tutte le posizioni aperte

ADDETTO/A ALLA CONTABILITA’

part-time a Viareggio con esperienza per Studio 2 dott. Maffei Luciano. Email: [email protected]

ADDETTO/A ALLA CONTABILITA’ GENERALE

a Seravezza Impiegato/a addetto/a alla contabilità all’interno di studio commerciale. Esperienza nella mansione. Telefono: 0584743793

Email: [email protected]

OPPORTUNITA’ UFFICI CNA MASSA

Cna è alla ricerca 1 ADDETTO/A ALLA CONTABILITÀ SEDE DI AULLA con diploma o laurea in materie economiche, esperienza lavorativa nel settore contabile, preferibilmente in studi professionali, lavoro full time a tempo indeterminato; 1 ADDETTO/A ALLE PAGHE SEDE DI AVENZA diploma o laurea in materie economiche o giuridiche, esperienza lavorativa nel settore paghe di studi professionali o aziende, lavoro full time a tempo indeterminato. Inviatre cv a [email protected]