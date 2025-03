Acqua torbida dai rubinetti. Il piano di interventi di Gaia

Torre del Lago, 22 marzo 2025 – Con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’acqua e limitare il fenomeno della torbidità, Gaia ha programmato interventi straordinari notturni sulla rete idrica di Torre del Lago. E così dalle 22 di mercoledi 26 marzo fino alle 6 del giorno successivo, e comunque fino al termine dei lavori, i tecnici del gestore idrico saranno impegnati nell’attivazione di una parte dei nuovi 14 scarichi, realizzati sulla rete idrica nei mesi scorsi nella località dopo la modellazione e finalizzati alla realizzazioni di lavaggi approfonditi delle condotte. Durante le operazioni di lavaggio straordinario della notte del 26 marzo non ci saranno interruzioni del servizio idrico, ma potranno verificarsi episodi di torbidità in alcune zone nel Comune di Viareggio, anche nelle ore successive all’intervento. Le squadre di Gaia saranno attive anche nelle ore successive per contenere eventuali disagi, monitorare le condizioni di erogazione e rispondere a segnalazioni.

Il Gestore ha avviato da tempo un piano di interventi strutturato, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Viareggio, per risolvere il problema dell’acqua torbida a Torre del Lago. Il programma prevede un’azione su più livelli, tra cui i lavaggi straordinari come quello programmato il 26 marzo, a cui ne seguiranno anche altri prima dell’estate. Oltre a queste campagne di lavaggi, sono in corso la sostituzione delle condotte, la distrettualizzazione della rete e il monitoraggio costante dei parametri di qualità dell’acqua.

Gaia ha rinnovato circa 1 km di tubazioni in via Gotica, via Verrazzano, via Magellano e Via Colombo, per un investimento di 300.000 euro. Nel 2023 il gestore ha proseguito la sostituzione delle tubature nei tratti più critici, come i terminali di rete e alcune strade della frazione, tra cui via Illica, via Bohème, viale Puccini e aree limitrofe, con un investimento complessivo di oltre 400.000 euro.

Oltre alla sostituzione delle condotte, GAIA sta lavorando al rifacimento di alcuni nodi di rete e alla sostituzione delle saracinesche per migliorare la distrettualizzazione. Inoltre, sono state installate nuove stazioni di monitoraggio per il controllo costante dei flussi, che a breve saranno integrate nel sistema di telecontrollo. Gli interventi che porteranno beneficio alla qualità del servizio erogato a Torre del Lago fanno anche parte del progetto “WaDIS Water loss contro&digital innovation strategy”, per cui GAIA ha già ottenuto il riconoscimento e i fondi del PNRR, in corso d’opera fino al 2026. GAIA S.p.A. ringrazia tutti i cittadini per la comprensione durante questi importanti lavori.