Acqua gialla dai rubinetti

Nuova segnalazione di acqua torbido-ferrosa dalla frazione di Stiava. Ieri pomeriggio, in alcune abitazioni, una volta aperti i rubinetti gli abitanti si sono accorti che l’acqua, ancora una volta, scorreva di un colore tendente al giallo. Colpa delle tubazioni idriche vetuste, per le quali Gaia ha messo in campo un piano di interventi che prevede il rifacimento dell’acquedotto.