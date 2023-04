Accordo fatto: vigili in servizio anche dopo cena per le festività

Il terzo turno del personale di polizia locale in occasione dei ponti del 25 aprile e 1 maggio ci sarà: trovato l’accordo tra l’amministrazione comunale, i sindacati e le Rsu. Resta pertanto sospeso lo stato di agitazione. E’ l’esito del tavolo che si è tenuto ieri in municipio dopo la contestazione del sindacato per le richieste di lavoro extra. All’incontro erano presenti il comandante della polizia municipale Andrea D’Uva (nella foto), la dirigente del personale Antonella Bugliani, Paola Freschi segretario Fp Cgil Lucca, Stefano Leporale Segretario Generale Fp Cisl Lucca, Pier Ricardo Paganelli Segretario Fp Uil Lucca e per le Rsu Michele Fusani, Gloria Guidi, Bruno Biagi, Simone Del Bergiolo, Davide Egidi, Debora Bazzichi e Maria Paola Prato. E’ stato trovato l’accordo che garantirà dal 21 aprile al 1 maggio la presenza della polizia municipale con un terzo turno aggiuntivo di servizio serale, per i controlli anche dopo cena. I sindacati e l’amministrazione si dovranno incontrare poi per vagliare una proposta per l’organizzazione dei turni e dei festivi nell’arco dell’anno.