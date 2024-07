Accessori ’preziosi’. L’artigiana e gli orafi per una linea glam

Un cameo del passato che torna a rivivere come elemento civettuolo. Parte di una bomboniera che diventa elemento originalissimo e unico su un cappello. Da un estro tutto artigianale è nata la prima collezione di "Borgo Prezioso", il progetto messo in piedi da Sabrina Mattei, creativa inventrice della linea Borgo Solaio, assieme a Andrea Olivieri e Pietro Pellegrini Van Praag, titolari di un laboratorio orafo in via Regia a Viareggio. Un sodalizio avviato quasi istintivamente per coniugare manualità e ricerca, che ha dato vita ad accessori di sapore, capaci di parlare una storia tutta propria. Ecco infatti borse e cappelli reinterpretati grazie all’inserimento di gioielli come vecchie spille, bomboniere in argento o parti di preziosi non recuperabili, che si trasformano in oggetti assolutamente non replicabili. Ogni elemento ritrova una sua seconda vita grazie ad un creativo progetto di riuso che punta a far sognare le nuove generazioni con elementi dal fascino immutato, ma anche a favorire un virtuoso percorso di sostenibilità. La collezione intende esaltare la manifattura made in Tuscany soprattutto con la capsule in paglia fiorentina dall’effetto Tropezienne ideale per un look estivo veramente chic.

"Andrea Olivieri e Pietro Pellegrini hanno conosciuto la mia storia artigianale – racconta Sabrina Mattei che nel 2014 ha dato vita alla creazione delle borse Borgo Solaio dall’inconfondibile intreccio – e hanno voluto unire la loro conoscenza e abilità orafa per una produzione che fondesse le nostre due anime. Abbiamo iniziato restaurando bellissime borse da sera anni Venti in argento che hanno ritrovato una propria collocazione, con interni in taffetà e speciale decorazione esterna col turchese applicato. Da lì la ricerca dei materiali si è fatta più stuzzicante e grazie a parti di gioielli antichi, soprammobili preziosi, porzioni di corallo o camei abbiamo elaborato una collezione tutta ’a chilometro zero’ di cappelli e borse sia per il giorno che da sfoggiare nei galà. L’obiettivo che sottende a questa nostra esperienza è di non far morire l’artigianato e fare rete tra artigiani lavorando insieme per favorire idee nuove e alimentare continuamente la creatività".

Ad assicurare l’unicità di ogni accessorio è la selezione che viene compiuta sui gioielli da utilizzare ma anche l’attenzione all’utilizzo di scampoli o tessuti che non solo si integrano come applicazioni di stile, ma si trasformano pure in fantasiose dust bag. "Lavoriamo solo oro riciclato – sottolineano Olivieri e Pellegrini – non importiamo diamanti da zone di conflitto e neppure preziosi da situazioni di sfruttamento minorile. La nostra è una logica totalmente eco friendly. Al recupero viene abbinato l’ingegno che permette di proporre elementi sostenibili ma anche unici. In borse e cappelli abbiamo inserito parti cesellate di un vassoio, bomboniere che altrimenti sarebbero rimaste soprammobili e spille cameo. Così da rivalorizzare non solo la bellezza naturale di quella conchiglia ma anche salvaguardare e omaggiare l’estro dell’artigiano che in passato effettuò il sapiente lavoro"

Fra.Na.